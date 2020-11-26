Ученые объяснили, как распознать нехватку витамина D 

Специалисты объяснили, как распознать нехватку витамина D в организме по нетипичному симптому. Об этом сообщает Express со ссылкой на британских ученых.

Как заявили медики, дефицит этого витамина проявляется заметным размягчением костей. По ночам человека начинает мучить тупая ноющая боль в области таза, поясницы, ногах, бедрах и ребрах. Также боль будет сильнее при надавливании на кости.

Этот недуг может быть особенно опасен для людей пожилого возраста, так как становится частой причиной переломов и остеопороза.