Преднамеренное заражение COVID-19 признали опасным

Преднамеренное заражение коронавирусом — опасный и непродуманный ход. Об этом заявил эксперт по биобезопасности Николай Дурманов. Свою точку зрения от высказал в ходе интервью на радио Sputnik

Пока вакцины находятся в разработке и не используются массово, некоторые энтузиасты ищут своеобразные пути решения проблемы. Появилась точка зрения, что возможный выход — это специально заразиться вирусом ради получения антител перед новой волной заболевания.

Как напомнил эксперт, идея специально заразиться болезнью ради получения антител не нова. То же самое делали люди и 300, и 500 лет назад.

"Да, действительно люди, которые заражались оспой преднамеренно, умирали не так часто, как если это было бы нечаянное заражение. От нечаянного заражения погибали 34%, а от преднамеренного — 3%. Любителям повторить 350-летний опыт с коронавирусом надо смириться с известным риском. Оправдан ли этот риск? Нет. Может, лучше подождать вакцину? Это более соответствует уровню современной науки",

— заявил Дурманов.

Эксперт добавил, что неизвестно, чем такая авантюра может обернуться.

"Риск в том, что для заразившегося все может пройти нелегко. Самым натуральным образом может возникнуть тяжелое течение коронавирусной инфекции. Результат зависит не только от способа заражения, а еще от иммунологического статуса, от генетического профиля человека, от того, есть ли в его крови антитела к прежним коронавирусным инфекциям, есть ли у него диабет и от многих других причин".

Как отметил Дурманов, неизвестно, чем может все закончится — больницей или "чем-то похуже".