Ученые нашли новый способ замедлить старение 

Ученые из Института биологии старения имени Макса Планка выяснили, что мутированный белок сестрин способен увеличить продолжительность жизни. Об этом сообщает РИА Новости.
Специалисты провели исследования на плодовых мухах. В их стволовых клетках увеличили количество сестрина. Ученые показали, что этот белок связывает некоторые аминокислоты.
"Когда мы подавляли это связывание, мухи жили дольше", — рассказала один из авторов исследования Линда Патридж.
У мух был рацион, богатый белком. Это должно было ускорить процесс старения, однако мутированный сестрин его тормозил из-за неспособности связывать аминокислоты. Насекомые, на которых проводили опыты, прожили на 10% дольше и из-за увеличения белка в клетках кишечника.
Ученые предположили, что сестрин оказывает схожее действие на организм человека. При этом необходимо провести дополнительные исследования.
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