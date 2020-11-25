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Ученые нашли новый способ замедлить старение 

Анастасия Иванова 11 часов назад
Ученые нашли новый способ замедлить старение
Фото: depositphotos.com
Ученые из Института биологии старения имени Макса Планка выяснили, что мутированный белок сестрин способен увеличить продолжительность жизни. Об этом сообщает РИА Новости.
Специалисты провели исследования на плодовых мухах. В их стволовых клетках увеличили количество сестрина. Ученые показали, что этот белок связывает некоторые аминокислоты.

"Когда мы подавляли это связывание, мухи жили дольше", — рассказала один из авторов исследования Линда Патридж.

У мух был рацион, богатый белком. Это должно было ускорить процесс старения, однако мутированный сестрин его тормозил из-за неспособности связывать аминокислоты. Насекомые, на которых проводили опыты, прожили на 10% дольше и из-за увеличения белка в клетках кишечника.
Ученые предположили, что сестрин оказывает схожее действие на организм человека. При этом необходимо провести дополнительные исследования.
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