Назван самый частый симптом коронавируса 

В Управлении национальной статистики Великобритании назвали самый частый симптом у людей с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом пишет Mirror.

Данные собирали с 15 августа по 26 октября. Как оказалось, кашель не является главным симптомом COVID-19. Чаще всего у пациентов старше 35 лет наблюдалась потеря обоняния и вкуса. На аносмию жаловались от 20 до 40%. Кашель был только у 13-18%.

Еще чаще аносмия встречалась у молодых пациентов с коронавирусом. Потерю обоняния и вкуса перенесли до 60%.