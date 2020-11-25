Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Стопкоронавирус.рф

Назван самый частый симптом коронавируса 

Анна Арсеньева 38 минут назад
В Управлении национальной статистики Великобритании назвали самый частый симптом у людей с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом пишет Mirror.
Данные собирали с 15 августа по 26 октября. Как оказалось, кашель не является главным симптомом COVID-19. Чаще всего у пациентов старше 35 лет наблюдалась потеря обоняния и вкуса. На аносмию жаловались от 20 до 40%. Кашель был только у 13-18%.
Еще чаще аносмия встречалась у молодых пациентов с коронавирусом. Потерю обоняния и вкуса перенесли до 60%.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы бесполезные методы спасения от COVID-19.
Коронавирус , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
7 способов восстановить зрение
08:36
7 способов восстановить зрение
ЗОЖ
Почему возникает вздутие живота
06:12
Почему возникает вздутие живота
ЗОЖ
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
00:20
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
Коронавирус
Как быстро усилить иммунитет
09:14
Как быстро усилить иммунитет
ЗОЖ
5 признаков, что вам не хватает железа
08:00
5 признаков, что вам не хватает железа
ЗОЖ
Природные средства, разжижающие кровь
03:15
Природные средства, разжижающие кровь
ЗОЖ Народная медицина
Почему появляются трещины на пятках
06:13
Почему появляются трещины на пятках
ЗОЖ
5 причин возникновения стоматита
02:46
5 причин возникновения стоматита
Народная медицина
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
00:30
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
Коронавирус
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение