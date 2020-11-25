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Стопкоронавирус.рф

Названы бесполезные методы спасения от COVID-19 

Мира Маркина 1 час назад
Названы бесполезные методы спасения от COVID-19
Фото: depositphotos.com
Врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил популярные мифы о коронавирусе. Доктор рассказал о них на своем YouTube-канале.
Комаровский отметил, что находится "в эпицентре" вопросов, поэтому все легенды о болезни приходят к нему в первую очередь. По словам медика, в начале пандемии люди боялись заказывать посылки c AliExpress и есть бананы. Затем появились мифы о том, что коронавирус распространяли инопланетяне или китайские спецслужбы:

"Сейчас, к сожалению, надо признать, что основное количество мифов связано с жуткими экспертами по лечению. То вдруг надо дышать водкой, то надо дышать содой, то надо капать в нос раствор конского навоза",

— возмутился эксперт.
Доктор убежден, что люди начинают верить в народные методы лечения после того, как сами излечиваются от болезни. Он привел в пример закапывание морковного сока в ноздри: человеческий организм сам справляется с вирусом без помощи овощей, но пациент уверен, что ему помог именно сок. Затем излечившийся начинает записывать блоги и советовать свои бесполезные методы другим:

"Сейчас главная беда состоит в том, что должна быть в государстве информационная политика. Надо людям терпеливо каждый день на всех каналах рассказывать и повторять элементарные вещи: чего бояться, чего не бояться, куда идти. Отвечать на вопросы и т.д. Это не функция министра здравоохранения или главного санитарного врача".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что доктор Комаровский назвал единственный способ избежать встречи с коронавирусом.
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Комментарии 2
Коронавирус
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