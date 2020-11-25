Названы бесполезные методы спасения от COVID-19 

Врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил популярные мифы о коронавирусе. Доктор рассказал о них на своем YouTube-канале.

Комаровский отметил, что находится "в эпицентре" вопросов, поэтому все легенды о болезни приходят к нему в первую очередь. По словам медика, в начале пандемии люди боялись заказывать посылки c AliExpress и есть бананы. Затем появились мифы о том, что коронавирус распространяли инопланетяне или китайские спецслужбы:

"Сейчас, к сожалению, надо признать, что основное количество мифов связано с жуткими экспертами по лечению. То вдруг надо дышать водкой, то надо дышать содой, то надо капать в нос раствор конского навоза",

— возмутился эксперт.

Доктор убежден, что люди начинают верить в народные методы лечения после того, как сами излечиваются от болезни. Он привел в пример закапывание морковного сока в ноздри: человеческий организм сам справляется с вирусом без помощи овощей, но пациент уверен, что ему помог именно сок. Затем излечившийся начинает записывать блоги и советовать свои бесполезные методы другим: