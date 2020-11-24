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Стопкоронавирус.рф

Доктор Комаровский назвал единственный способ избежать заражения коронавирусом 

Даня Виттиг 31 минуту назад
Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял мифы лекарствах, которые могут помочь избежать заражения COVID-19. Спсобом противостоять COVID-19 он поделился в ролике на своем YouTube-канале.
По словам Комаровского, спасти от заражения может только вакцинация. Однако на сегодняшний день надежной, безопасной и доступной всем вакцины все еще нет.
Врач также объяснил, что профилактический прием витаминов не имеет особого смысла.

«Все, что вы слышали про цинк, про витамин D, витамин С — это все не имеет никакого отношения к вероятности заболеть».

Он пояснил, что врачи советуют их пациентам, но только тем, у кого выявлен дефицит витаминов. Эти меры позволят болезням протекать в более легкой форме.

«Сам факт, заболеете вы или не заболеете, зависит от двух факторов: от того, с каким количеством вируса вы встретитесь, и от того, в каком состоянии будет ваш организм в момент встречи».

Доктор заключил, что поддерживать организм может чистый прохладный воздух с «нормальным уровнем влажности» (40-60 процентов). Также необходимо увлажнять дыхательные пути солевыми растворами и пить много жидкости.
Но если человек 15 минут будет находиться в непроветриваемом помещении, наполненном вирусами, заражения избежать не выйдет.
Ранее "Рамблер" сообщал о самых заразных местах, по мнению Комаровского.
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Коронавирус , Видео , Евгений Комаровский
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