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Ученые обнаружили новый способ победить рак 

Стелла Шмель 17 часов назад
Ученые обнаружили новый способ победить рак
Фото: Depositphotos
Специалисты обнаружили новый способ борьбы с онкологией. Как заявили ученые из Тель-Авивского университета, в лечении рака может помочь система CRISPR-Cas9. По заявлениям экспертов, этот способ является эффективным против метастатического рака. Подробное исследование описано в Science Advances.
Учеными были разработаны липидные частицы, которые нацелены на опухолевые клетки и несут с собой молекулы РНК, кодирующие "молекулярные ножницы".
Как заявляют ученые, у такого подхода меньше побочных эффектов, в отличие от химиотерапии. А подвергшиеся воздействию раковые клетки больше не будут способны к репликации.
Ранее "Рамблер" писал, что раскрыто самое необычное свойство коронавируса.
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