Ученые обнаружили новый способ победить рак 

Специалисты обнаружили новый способ борьбы с онкологией. Как заявили ученые из Тель-Авивского университета, в лечении рака может помочь система CRISPR-Cas9. По заявлениям экспертов, этот способ является эффективным против метастатического рака. Подробное исследование описано в Science Advances.

Учеными были разработаны липидные частицы, которые нацелены на опухолевые клетки и несут с собой молекулы РНК, кодирующие "молекулярные ножницы".

Как заявляют ученые, у такого подхода меньше побочных эффектов, в отличие от химиотерапии. А подвергшиеся воздействию раковые клетки больше не будут способны к репликации.