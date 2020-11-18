Раскрыто самое необычное свойство коронавируса 

"Самое необычное, что в SARS-CoV-2 соединились особенности, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов, но по отдельности",

— заявил специалист в беседе с Lenta.ru.

К примеру, дисрегуляция иммунной системы была характерна для вируса Эбола, а синдром диссеминированного свертывания крови фиксировали у заболевших как Эболой, так и другими вирусами — конго-крымской геморрагической лихорадкой, лихорадкой денге, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, пояснил ученый.

Нетесов также обратил внимание на распространенное заблуждение о том, что потеря обоняния является исключительным симптомом коронавируса SARS-CoV-2. На самом деле этот признак имеют не менее 20 инфекций, попадающих в организм респираторным путем, поражая окончания обонятельных нервов.