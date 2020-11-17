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Стопкоронавирус.рф

Выявлены опасные последствия коронавируса для молодых людей 

Катерина Саломе 3 часа назад
Британские ученые группы Coverscan провели исследование, в ходе которого они выявили опасные последствия длительного течения коронавируса для молодых людей. Результаты опубликованы на портале MedRxiv.org.
Оказалось, что вирус может оказывать долгосрочное воздействие на молодых людей, которые не были госпитализированы. Также стало известно, что спустя четыре месяца после выздоровления у них могут обнаружить повреждения органов, в том числе — сердца.
По мнению ученых, опасность заключается именно в длительном течении заболевания. Обычно коронавирус длится около двух недель, однако такой период — только острая фаза заболевания. У некоторых заболевших симптомы сохранялись довольно долго. А почти у 70 процентов из них были повреждены один или несколько органов. Чаще всего это случалось с сердцем и поджелудочной железой.
Кроме того, COVID-19 давал осложнения на почки, печень и селезенку. Были и те пациенты, которые жаловались на одышку, мышечные спазмы и головные боли через несколько месяцев после заражения.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что врач заявил о влиянии коронавируса на облысение.
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Коронавирус , Видео
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