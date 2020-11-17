Врач заявил о влиянии коронавируса на облысение 

Врач-трихолог Георгий Абрамов оценил влияние коронавирусной инфекции на облысение. Об этом он рассказал в беседе с с радио Sputnik.

Специалист уверен, что вирус имеет не прямое отношение к выпадению волос, а опосредованное. По мнению доктора, все дело в спровоцированном пандемией стрессе.

«Сегодня на 100 процентов доказано, что облысение абсолютно аутоиммунный процесс, то есть иммунитет атакует собственные волосы. Очень часто такой процесс запускает именно стресс»,

— высказался Абрамов.

Врач также подчеркнул, что, если вовремя обратиться к специалисту, то облысение можно остановить. По его словам, необходимо проконсультироваться с дерматологом, трихологом и иммунологом при первых признаках выпадения волос.