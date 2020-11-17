Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Врач заявил о влиянии коронавируса на облысение 

Катерина Саломе 4 часа назад
Врач-трихолог Георгий Абрамов оценил влияние коронавирусной инфекции на облысение. Об этом он рассказал в беседе с с радио Sputnik.
Специалист уверен, что вирус имеет не прямое отношение к выпадению волос, а опосредованное. По мнению доктора, все дело в спровоцированном пандемией стрессе.

«Сегодня на 100 процентов доказано, что облысение абсолютно аутоиммунный процесс, то есть иммунитет атакует собственные волосы. Очень часто такой процесс запускает именно стресс»,

— высказался Абрамов.
Врач также подчеркнул, что, если вовремя обратиться к специалисту, то облысение можно остановить. По его словам, необходимо проконсультироваться с дерматологом, трихологом и иммунологом при первых признаках выпадения волос.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что названы способы восстановить легкие после COVID-19.
Коронавирус , Видео , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как быстро усилить иммунитет
09:14
Как быстро усилить иммунитет
ЗОЖ
5 признаков, что вам не хватает железа
08:00
5 признаков, что вам не хватает железа
ЗОЖ
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Что можно есть при панкреатите
06:09
Что можно есть при панкреатите
Болезни и лекарства
10 крутых способов быстро заснуть и выспаться
12:33
10 крутых способов быстро заснуть и выспаться
ЗОЖ
Выяснилось, чем опасны «мушки» перед глазами
06:10
Выяснилось, чем опасны «мушки» перед глазами
ЗОЖ
Как быстро победить грипп в первые часы
02:45
Как быстро победить грипп в первые часы
ЗОЖ
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
09:30
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
Болезни и лекарства
Названы привычки, ведущие к глухоте
07:20
Названы привычки, ведущие к глухоте
ЗОЖ
«Вредные» продукты, которые на самом деле полезны
06:08
«Вредные» продукты, которые на самом деле полезны
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение