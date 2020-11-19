Невролог рассказал о влиянии мата на организм

Невролог, нейрофизиолог Александр Будик объяснил, как именно бранные слова могут влиять на человеческий организм. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik

Специалист отметил, что нервная система человека воспринимает мат как агрессию. Из-за чего организм переводится в состояние стресса, из-за чего человек может не заметить даже сильную боль. Он отметил, что часто подобное можно встретить у спортсменов.

"Боксеры во время боя на ринге, несмотря на полученные травмы, продолжают сражаться. Это связано с тем, что высокий уровень гормонов стресса резко изменяет в центральной нервной системе восприятие боли. Что в обычном состоянии для человека будет сильная боль, то в возбужденном состоянии он не почувствует",

— пояснил Будик и добавил, что с руганью происходит то же самое.

Когда человек начинает использовать мат, уровень восприятия им боли меняется, поэтому перенести ее становится легче.

Но постоянно прибегать к способу заглушения боли бранными словами лучше не стоит. Как отметил специалист, постоянный стресс для организма чреват проблемами со здоровьем.