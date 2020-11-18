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Что будет с организмом, если резко бросить курить 

Даня Виттиг 2 часа назад
Привычка курить преследует многих взрослых, подавляющее большинство которых надеется, что бросит ее одним днем. Но существует мнение, что для организма это может быть очень опасно. "Рамблер" выяснил, что будет с организмом, если резко бросить курить.
Считается, что если бросить курить резко, то организм испытает сильный шок. Однако попытки уменьшения количества сигарет чаще всего ни к чему не приводят и считаются неэффективным способом бороться с зависимостью. Организм все равно постоянно нуждается в поступлении новой порции никотина. Рано или поздно человек вновь начнет выкуривать свою "норму".
Если человек все-таки принял решение бросать курить, ему надо подготовиться к тому, что в первые две недели он будет чувствовать недомогания. Например, появление одышки, головокружения, проблем со сном и аппетитом.
Но гораздо сложней избавиться от навязчивых мыслей, состояния нервозности и агрессивности, возникающих в период избавления от зависимости.
Зато когда токсины из организма окончательной выведутся, вы почувствуете ясность ума, кожа начнет возвращать былой тонус, организм начнет обогащаться кислородом. В результате человек постепенно избавляется от чувства усталости и слабости.
По мнению врачей, спустя год после избавления от никотиновой зависимости риск развития инфаркта снижается на 50%, а факторы риска вероятности появления рака легких и печени уменьшаются почти на 80-90%. К тому же, это сильно экономит средства, которые раньше забирала вредная привычка. Именно эти от никотина стоит отказаться, несмотря на "время отмены".
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