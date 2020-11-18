Привычка курить преследует многих взрослых, подавляющее большинство которых надеется, что бросит ее одним днем. Но существует мнение, что для организма это может быть очень опасно. "Рамблер" выяснил, что будет с организмом, если резко бросить курить.

Считается, что если бросить курить резко, то организм испытает сильный шок. Однако попытки уменьшения количества сигарет чаще всего ни к чему не приводят и считаются неэффективным способом бороться с зависимостью. Организм все равно постоянно нуждается в поступлении новой порции никотина. Рано или поздно человек вновь начнет выкуривать свою "норму".

Если человек все-таки принял решение бросать курить, ему надо подготовиться к тому, что в первые две недели он будет чувствовать недомогания. Например, появление одышки, головокружения, проблем со сном и аппетитом.

Но гораздо сложней избавиться от навязчивых мыслей, состояния нервозности и агрессивности, возникающих в период избавления от зависимости.

Зато когда токсины из организма окончательной выведутся, вы почувствуете ясность ума, кожа начнет возвращать былой тонус, организм начнет обогащаться кислородом. В результате человек постепенно избавляется от чувства усталости и слабости.

По мнению врачей, спустя год после избавления от никотиновой зависимости риск развития инфаркта снижается на 50%, а факторы риска вероятности появления рака легких и печени уменьшаются почти на 80-90%. К тому же, это сильно экономит средства, которые раньше забирала вредная привычка. Именно эти от никотина стоит отказаться, несмотря на "время отмены".