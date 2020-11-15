Ученые из Финляндии в течение 30 лет проводили масштабное исследование и научились определять потенциальных алкоголиков по анализу крови.

Исследования начались еще в 1980-х годах. в частности, у нескольких мужчин среднего возраста взяли образцы крови, после чего годами наблюдали за ними.

Оказалось, что у мужчин, которые в будущем спились, уровень серотонина и аспарагина в крови был значительно ниже. Выяснилось, что серотонин регулирует функцию нервной системы, а низкий уровень аспарагина увеличивает риск повреждения органов спиртным. Об этом сообщается в журнале Alcoholism: Clinical and Experimental Research, в котором было опубликовано исследование финских ученых.