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Стопкоронавирус.рф

Названы самые «незаразные» коронавирусом регионы России 

Диана Товсепова 3 часа назад
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса раскрыли новую статистику. Так, были названы регионы РФ, где был зафиксирован наименьший темп прироста COVID-19 за сутки.
Об этом сообщили РИА Новости.
Оказалось, что меньше всего заражались в Ханты-Мансийском автономном округе и Дагестане, он составил 0,6%.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ханты-Мансийский АО, Республика Дагестан — 0,6%, 2. Республика Калмыкия, Республика Марий Эл, Чукотский АО, Республика Татарстан — 0,7%, 3. Ямало-Ненецкий АО, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Московская область, Свердловская область, Чувашская Республика, Краснодарский край — 0,8%", — говорится в сообщении.

Рамблер
Ранее "Рамблер" сообщал о том на сколько возросло число больных по всей России.
Коронавирус , Видео
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