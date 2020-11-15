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В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса раскрыли новую статистику. Так, были названы регионы РФ, где был зафиксирован наименьший темп прироста COVID-19 за сутки.

Об этом сообщили РИА Новости.

Оказалось, что меньше всего заражались в Ханты-Мансийском автономном округе и Дагестане, он составил 0,6%.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ханты-Мансийский АО, Республика Дагестан — 0,6%, 2. Республика Калмыкия, Республика Марий Эл, Чукотский АО, Республика Татарстан — 0,7%, 3. Ямало-Ненецкий АО, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Московская область, Свердловская область, Чувашская Республика, Краснодарский край — 0,8%", — говорится в сообщении.