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Число выявленных случаев коронавируса в России возросло 

Диана Товсепова 15 часов назад
Число выявленных случаев COVID-19 в России возросло
Фото: depositphotos.com
Число выявленных случаев коронавируса в России выросло за сутки на 22 572 в 85 регионах. 25,9% из выявленных случаев протекали без клинических проявлений.
По регионам случаи распределились так:
Оперштаб
Таким образом, за все время в стране зарегистрировано 1 925 825 случаев заболевания.
Рамблер
За последние сутки подтверждено 352 летальных случая, выписаны уже 14 456 человек. За весь период пандемии в стране умерли 33 186 человек, выписаны — 1 439 985 пациентов.
Ранее "Рамблер" сообщал об опасности бессимптомных носителей.
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