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Геннадий Онищенко заявил об опасности бессимптомных носителей COVID-19 

Полина Алферова 12 часов назад
Академик РАН и депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил о необходимости носить маски и перчатки молодым людям, которые чаще переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно. Его процитировало агентство РИА Новости.

«Эти басни о том, что у них более вирулентный вирус, это глупости от незнания и от желания примазаться к этой теме», — подчеркнул Онищенко.

Депутат считает, что во время пандемии коронавируса молодежь должна понять ответственность перед пожилыми людьми, в том числе и родственниками. Особенно, если они также страдают от кардиологических или эндокринных заболеваний.
Ранее «Рамблер» писал, что Комаровский назвал максимально заразные места.
Коронавирус , Видео , Геннадий Онищенко , Госдума , РАН
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