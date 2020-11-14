Академик РАН и депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил о необходимости носить маски и перчатки молодым людям, которые чаще переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно. Его процитировало агентство РИА Новости.
«Эти басни о том, что у них более вирулентный вирус, это глупости от незнания и от желания примазаться к этой теме», — подчеркнул Онищенко.
Депутат считает, что во время пандемии коронавируса молодежь должна понять ответственность перед пожилыми людьми, в том числе и родственниками. Особенно, если они также страдают от кардиологических или эндокринных заболеваний.
Ранее «Рамблер» писал, что Комаровский назвал максимально заразные места.