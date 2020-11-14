«Эти басни о том, что у них более вирулентный вирус, это глупости от незнания и от желания примазаться к этой теме», — подчеркнул Онищенко.

Депутат считает, что во время пандемии коронавируса молодежь должна понять ответственность перед пожилыми людьми, в том числе и родственниками. Особенно, если они также страдают от кардиологических или эндокринных заболеваний.