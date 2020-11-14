Врач и телеведущий Евгений Комаровский в интервью «Ридусу» рассказал, где легче всего подхватить коронавирус. Прежде всего, это замкнутые пространства. Кроме того, риск тяжелого течения болезни в этом случае увеличивается, ведь в закрытом помещении возрастает концентрация вируса в воздухе.

«Любое замкнутое, ограниченное пространство, где будут находиться толпы людей, потенциально опасно. Вагон метро — это идеальное место, где вы можете получить просто огромную дозу вируса. Это помещение трудно проветрить, а чем меньше кубометров воздуха, тем это лучше для вируса», — подчеркнул врач.