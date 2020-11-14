Россия вновь побила рекорд по заболевшим COVID-19 

Россия вновь побила суточный рекорд по заболевшим коронавирусом. За последние сутки в России выявлено 22 702 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни.

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Кроме того, зафиксирован 391 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 18 626 человек.

Таким образом, всего на сегодняшний день в России выявлено 1 903 253 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 32 834 летальных исхода, выздоровели 1 425 529 человек.