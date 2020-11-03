Названа новая причина тромбообразования при COVID-19

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Специалисты обнаружили еще одну причину образования тромбов у пациентов с коронавирусом. Подробное исследование опубликовано в научном журнале Science Translational Medicine.

Группа ученых из Мичиганского кардиологического центра Франкеля провели анализы сывороток крови пациентов, поступивших в больницу с коронавирусом, на восемь типов аутоантител.

В половине образцов были обнаружены аутоантитела, связанные с выработкой более высокого количества тромбоцитов и повышенной свертываемостью крови. Таким образом выявлено влияние аутоантител на повышенное образование тромбов при COVID-19.

Эта находка стала неожиданностью, отмечают ученые, так как раньше подобный механизм действия наблюдался исключительно при антифосфолипидном синдроме, который является очень редким заболеванием.