Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: эротическая драма из России
«Интимные места»: эротическая драма из России Без стеснения ⟶
Стопкоронавирус.рф

Названа новая причина образования тромбов при коронавирусе 

Стелла Шмель 4 часа назад
Названа новая причина тромбообразования при COVID-19
Фото: depositphotos.com
Специалисты обнаружили еще одну причину образования тромбов у пациентов с коронавирусом. Подробное исследование опубликовано в научном журнале Science Translational Medicine.
Группа ученых из Мичиганского кардиологического центра Франкеля провели анализы сывороток крови пациентов, поступивших в больницу с коронавирусом, на восемь типов аутоантител.
В половине образцов были обнаружены аутоантитела, связанные с выработкой более высокого количества тромбоцитов и повышенной свертываемостью крови. Таким образом выявлено влияние аутоантител на повышенное образование тромбов при COVID-19.
Эта находка стала неожиданностью, отмечают ученые, так как раньше подобный механизм действия наблюдался исключительно при антифосфолипидном синдроме, который является очень редким заболеванием.
Ранее "Рамблер" писал, что Малышева развенчала популярные мифы о гипертонии.
Видео дня. Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Как быстро победить грипп в первые часы
02:45
Как быстро победить грипп в первые часы
ЗОЖ
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
09:30
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
Болезни и лекарства
Что делать при панической атаке
06:06
Что делать при панической атаке
Болезни и лекарства
Названы главные ошибки при оказании первой помощи
06:08
Названы главные ошибки при оказании первой помощи
ЗОЖ
Врачи рассказали, когда завершится эпидемия COVID
03:35
Врачи рассказали, когда завершится эпидемия COVID
Коронавирус
Развеян миф о пользе черники и моркови для зрения
07:48
Развеян миф о пользе черники и моркови для зрения
ЗОЖ
Как понять, что печень уже переполнена токсинами
06:20
Как понять, что печень уже переполнена токсинами
Болезни и лекарства
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
00:33
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
Коронавирус
Почему врачи запрещают спать с мокрой головой
01:48
Почему врачи запрещают спать с мокрой головой
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение