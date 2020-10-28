Коронавирус способен маскироваться под антитела 

Стало известно, что коронавирусы умеют имитировать иммуноглобулины (антитела) человека, которые причастны к тяжёлому ходу заболевания COVID-19. Это показало исследование, проведенное специалистами Врачебно-хирургического колледжа Колумбийского университета. Об этом сообщает News.ru.

Доцент Колумбийского университета Саги Шапира рассказал, что вирусы используют мимикрию по той же причине, что и растения и животные:

«Их цель — обман. Мы выдвинули гипотезу, что выявление похожих вирусных белков даст нам ключ к разгадке того, каким образом вирусы, включая SARS-CoV-2, вызывают заболевание».

В исследовании специалисты использовали программу, аналогичную ПО для трёхмерного распознавания лиц, информирует международный агрегатор научных новостей eurekalert.org. С помощью суперкомпьютера они смогли просканировать более 7000 вирусов. В результате учёным удалось обнаружить 6 миллионов примеров вирусной мимикрии.

Биологам удалось установить, что некоторые типы вирусов всё же используют мимикрию больше остальных. И активнее всего в этом преуспели именно коронавирусы. Было обнаружено, что они имитируют свыше 150 белков, в том числе те из них, которые контролируют свёртывание крови или активируют комплемент.