Ещё
Далее:
Читайте также:
Кино, от которого станет жарко
Кино, от которого станет жарко Пора греться ⟶
Стопкоронавирус.рф

Коронавирус способен маскироваться под антитела 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Коронавирус способен маскироваться под антитела
Фото: РИА Новости
Стало известно, что коронавирусы умеют имитировать иммуноглобулины (антитела) человека, которые причастны к тяжёлому ходу заболевания COVID-19. Это показало исследование, проведенное специалистами Врачебно-хирургического колледжа Колумбийского университета. Об этом сообщает News.ru.
Доцент Колумбийского университета Саги Шапира рассказал, что вирусы используют мимикрию по той же причине, что и растения и животные:

«Их цель — обман. Мы выдвинули гипотезу, что выявление похожих вирусных белков даст нам ключ к разгадке того, каким образом вирусы, включая SARS-CoV-2, вызывают заболевание».

В исследовании специалисты использовали программу, аналогичную ПО для трёхмерного распознавания лиц, информирует международный агрегатор научных новостей eurekalert.org. С помощью суперкомпьютера они смогли просканировать более 7000 вирусов. В результате учёным удалось обнаружить 6 миллионов примеров вирусной мимикрии.
Биологам удалось установить, что некоторые типы вирусов всё же используют мимикрию больше остальных. И активнее всего в этом преуспели именно коронавирусы. Было обнаружено, что они имитируют свыше 150 белков, в том числе те из них, которые контролируют свёртывание крови или активируют комплемент.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названа работа, приводящая к слабоумию.
Видео дня. Привычки, которые уничтожают зубы
Комментарии 2
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все за свой счет. Все круги ада пройдены»
«Все за свой счет. Все круги ада пройдены»
Продукты, провоцирующие образование тромбов
Продукты, провоцирующие образование тромбов
Названы симптомы продолжительного течения COVID-19
Названы симптомы продолжительного течения COVID-19
Названы условия, для лечения COVID-19 дома
Названы условия, для лечения COVID-19 дома
Видео
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
09:30
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
Болезни и лекарства
Как понять, что печень уже переполнена токсинами
06:20
Как понять, что печень уже переполнена токсинами
Болезни и лекарства
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
00:33
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
Коронавирус
Привычки, которые гробят мышцы
09:01
Привычки, которые гробят мышцы
ЗОЖ
Найден способ заедать стресс правильно
06:12
Найден способ заедать стресс правильно
ЗОЖ
Кому нужно делать генетические тесты
06:02
Кому нужно делать генетические тесты
ЗОЖ
Привычки, которые уничтожают зубы
08:41
Привычки, которые уничтожают зубы
ЗОЖ
Что будет с телом, если отжиматься каждый день
08:57
Что будет с телом, если отжиматься каждый день
ЗОЖ
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
Врач развеял популярные мифы о COVID-19
05:40
Врач развеял популярные мифы о COVID-19
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение