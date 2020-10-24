Создана маска, способная уничтожить коронавирус

Защитную маску, уничтожающую вирусы разработали американские ученые из Массачусетского технологического института, сообщает Daily Mail.
По заверениям экспертов, их разработка, в отличие от других масок и респираторов, не только защищает от заражения, но и способна убить инфекцию.
Достичь такого эффекта американским ученым удалось при помощи высокой температуры, диапазон которой был вычислен посредством математического моделирования. Оказалось, что уменьшить концентрацию вирусов в зависимости от размеров защитного средства может температура в 90 градусов по Цельсию. Для достижения этого показателя в созданной учеными маске через нагретую медную сетку толщиной 0,1 мм пропускается электрический ток или используется термоэлектрический нагреватель.
Воздух в маске пропускается через нагретую медную сетку, окруженную изолирующим материалом, передает Daily Mail.
Для достижения этого показателя через медную сетку толщиной 0,1 мм пропускается электрический ток или термоэлектрический нагреватель.
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