Создана маска, способная уничтожить коронавирус

Защитную маску, уничтожающую вирусы разработали американские ученые из Массачусетского технологического института, сообщает Daily Mail.

По заверениям экспертов, их разработка, в отличие от других масок и респираторов, не только защищает от заражения, но и способна убить инфекцию.

Достичь такого эффекта американским ученым удалось при помощи высокой температуры, диапазон которой был вычислен посредством математического моделирования. Оказалось, что уменьшить концентрацию вирусов в зависимости от размеров защитного средства может температура в 90 градусов по Цельсию. Для достижения этого показателя в созданной учеными маске через нагретую медную сетку толщиной 0,1 мм пропускается электрический ток или используется термоэлектрический нагреватель.

Воздух в маске пропускается через нагретую медную сетку, окруженную изолирующим материалом, передает Daily Mail.

Для достижения этого показателя через медную сетку толщиной 0,1 мм пропускается электрический ток или термоэлектрический нагреватель.