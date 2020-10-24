Создана маска, способная уничтожить коронавирус

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Стопкоронавирус.рф

Создана маска, способная эффективно уничтожать вирусы 

Александра Нечаева 4 часа назад
Защитную маску, уничтожающую вирусы разработали американские ученые из Массачусетского технологического института, сообщает Daily Mail.
По заверениям экспертов, их разработка, в отличие от других масок и респираторов, не только защищает от заражения, но и способна убить инфекцию.
Достичь такого эффекта американским ученым удалось при помощи высокой температуры, диапазон которой был вычислен посредством математического моделирования. Оказалось, что уменьшить концентрацию вирусов в зависимости от размеров защитного средства может температура в 90 градусов по Цельсию. Для достижения этого показателя в созданной учеными маске через нагретую медную сетку толщиной 0,1 мм пропускается электрический ток или используется термоэлектрический нагреватель.
Воздух в маске пропускается через нагретую медную сетку, окруженную изолирующим материалом, передает Daily Mail.
Для достижения этого показателя через медную сетку толщиной 0,1 мм пропускается электрический ток или термоэлектрический нагреватель.
Ранее "Рамблер" писал о том, что оценена эффективность защиты зимних перчаток от COVID-19.
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Наука , Видео
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