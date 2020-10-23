Оценена эффективность защиты зимних перчаток от COVID

"Перчатки могут снижать риск заражения, но, во-первых, нет причин носить резиновые перчатки. Точно так же матерчатые перчатки в транспорте или простые зимние перчатки будут снижать риск заражения. Второе: перчатки не работают, если в них чесать нос. И третье, действительно, эффективность контактного пути (передачи коронавируса) настолько непонятна и роль перчаток тоже настолько трудно оценить", — заявил Лукашев.