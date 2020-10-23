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Оценена эффективность защиты зимних перчаток от COVID-19 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Оценена эффективность защиты зимних перчаток от COVID
Фото: depositphotos.com
Вирусолог рассказал, защитят ли зимние перчатки от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, члена-корреспонденат РАН Александра Лукашева.
Эксперт заявил, что тканевые перчатки защищают от коронавируса точно так же, как и медицинские. При этом, он отметил, что эффективность любых перчаток оценить трудно, так как не до конца исследован контактный путь передачи коронавируса.

"Перчатки могут снижать риск заражения, но, во-первых, нет причин носить резиновые перчатки. Точно так же матерчатые перчатки в транспорте или простые зимние перчатки будут снижать риск заражения. Второе: перчатки не работают, если в них чесать нос. И третье, действительно, эффективность контактного пути (передачи коронавируса) настолько непонятна и роль перчаток тоже настолько трудно оценить", — заявил Лукашев.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Комаровский назвал способ определить заболевшего коронавирусом.
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Коронавирус
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