Комаровский назвал способ определить больного COVID 

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал об особенностях главного симптома коронавируса — потере чувства вкуса и обоняния. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Доктор Комаровский рассказал, что при гриппе также может пропадать обоняние, однако по другим причинам. Например, из-за отека слизистой и отека клеток, чувствительных к запахам. При этом он отметил, что при COVID-19 насморка практически нет, а обоняние все равно отсутствует. Причина кроется в том, что вирус поражает особые клетки, которые поддерживают нейроны, отвечающие за восприятие вкуса и запаха.

По его мнению, «тест "Чем это пахнет?" намного точнее, чем любая термометрия». Комаровский предложил определять наличие COVID-19 следующим образом: потереть тряпку чесноком и спрашивать каждое утро у всех присутствующих с температурой, чем она пахнет.