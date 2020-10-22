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Комаровский назвал способ определить больного COVID 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Комаровский назвал способ определить больного COVID
Фото: @doctor_komarovskiy
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал об особенностях главного симптома коронавируса — потере чувства вкуса и обоняния. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Доктор Комаровский рассказал, что при гриппе также может пропадать обоняние, однако по другим причинам. Например, из-за отека слизистой и отека клеток, чувствительных к запахам. При этом он отметил, что при COVID-19 насморка практически нет, а обоняние все равно отсутствует. Причина кроется в том, что вирус поражает особые клетки, которые поддерживают нейроны, отвечающие за восприятие вкуса и запаха.
По его мнению, «тест "Чем это пахнет?" намного точнее, чем любая термометрия». Комаровский предложил определять наличие COVID-19 следующим образом: потереть тряпку чесноком и спрашивать каждое утро у всех присутствующих с температурой, чем она пахнет.
Ранее «Рамблер» писал о том, что врачи назвали главные ошибки пациентов с COVID-19.
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Коронавирус , Евгений Комаровский
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