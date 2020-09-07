Определена причина высокой продолжительности жизни 

Ученые Университета Джорджии выявили механизм, который определяет высокую продолжительность жизни у животных. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на MedicalXpress.

Как утверждают исследователи, значительная часть процесса старения происходит по причине эпигенетических изменений в участках ДНК, образованных цитозином и гуанином. Эпигенетические изменения в этом случае происходят через метилирование — присоединение метильной группы.

Сообщается, что на старение также влияет и другой фактор, а именно двухцепочечные разрывы нити ДНК. Они ремонтируются ферментами, которые называют модификаторами хроматина.

Однако при этом модификаторы хроматина покидают CpG-островки (области генома с большим количеством CpG-сайтов), что приводит к изменениям экспрессии генов и влияет на судьбу клеток. Виды с большей продолжительностью жизни (люди, аллигаторы и слоны) имеют более высокие уровни CpG.