Ученые назвали самый несчастливый возраст человека 

Ученые Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований в Соединенных Штатах вычислили самый несчастливый возраст в жизни человека. Об этом сообщается на сайте бюро.

Эксперты провели опрос, в котором участвовали люди разных возрастов из 132 стран. Они оценивали то, как удовлетворены своей жизнью.

Выяснилось, что самое несчастливое время приходится на 47-48 лет. Пик удовлетворенности жизнью наступает в 18-20, а потом ситуация ухудшается. Она достигает своего пика в 47-48 лет и начинает улучшаться после 60. В 70 люди вновь достигают радости.

Ученые пришли к выводу, что это не зависит от внешних факторов и является следствием уровня гормонов и биохимических процессов в организме.