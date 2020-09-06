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Ученые назвали самый несчастливый возраст человека 

Елизавета Назарова 23 часа назад
Ученые назвали самый несчастливый возраст человека
Фото: depositphotos.com
Ученые Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований в Соединенных Штатах вычислили самый несчастливый возраст в жизни человека. Об этом сообщается на сайте бюро.
Эксперты провели опрос, в котором участвовали люди разных возрастов из 132 стран. Они оценивали то, как удовлетворены своей жизнью.
Выяснилось, что самое несчастливое время приходится на 47-48 лет. Пик удовлетворенности жизнью наступает в 18-20, а потом ситуация ухудшается. Она достигает своего пика в 47-48 лет и начинает улучшаться после 60. В 70 люди вновь достигают радости.
Ученые пришли к выводу, что это не зависит от внешних факторов и является следствием уровня гормонов и биохимических процессов в организме.
Ранее "Рамблер" сообщал, что доктор Мясников назвал вредные русские традиции.
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