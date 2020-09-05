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Мясников назвал русские традиции, которые вредят здоровью 

Александра Нечаева 6 часов назад
Мясников назвал вредные русские традиции
Фото: @drmyasnikov.ru
Известный телеведущий и врач в эфире телеканала «Россия 1» перечислил российские традиции, которые вредят здоровью.
В частности, раскритиковал Мясников привычку русских людей пить чай с сахаром, напомнив, что этот сладкий продукт вреден для здоровья.
Отметил специалист и привычку русских людей доедать все, что есть на тарелке. Мясников призвал отказаться от нее, а ориентироваться на чувство насыщения. Ничего страшного не произойдет, если на тарелке останется часть еды, считает доктор. А вот организм за это в конечном итоге скажет вам «спасибо».
Также в список вредных привычек по мнению Мясникова вошли любовь русских людей к быстрой езде и желание полагаться на «авось».
При том, что доктор призвал людей отказаться от перечисленных выше привычек, он также отметил, что, несмотря на их очевидный вред, они все равно останутся в жизни большинства людей, являясь «отражением характера» русского народа.
Ранее "Рамблер" писал о том, что ученые рассказали, как нельзя готовить мясо.
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Комментарии 3
ЗОЖ
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