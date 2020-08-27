Дневной сон назвали смертельно опасным

Ученые из Медицинского университета в Гуанчжоу провели исследование и выяснили, что дневной сон может быть смертельно опасен. Об этом сообщает издание MedicalXpress.

Специалисты обнаружили, что дневной сон длительностью более одного часа повышает на 30% риск смерти от любых причин. Кроме того, на 34% повышается вероятностью смерти от заболеваний, связанных с работой сердечно-сосудистой системы. В расчет берется режим, когда человек спит больше шести часов в сутки.

Также ученые обнаружили, что любая продолжительность дневного сна повышает риск смерти на 19%. В частности, у женщин риск смерти после дневного сна повышался на 22%, а у людей преклонного возраста — на 17%.

Исследователи отмечают, что дневной сон, продолжительность которого составляет меньше часа, не представляет опасности для здоровья и даже улучшает работу сердечно-сосудистой системы у тех, кто плохо спит по ночам.