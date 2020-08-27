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Дневной сон назвали критически опасным для здоровья 

Стелла Шмель 11 часов назад
Дневной сон назвали смертельно опасным
Фото: depositphotos.com
Ученые из Медицинского университета в Гуанчжоу провели исследование и выяснили, что дневной сон может быть смертельно опасен. Об этом сообщает издание MedicalXpress.
Специалисты обнаружили, что дневной сон длительностью более одного часа повышает на 30% риск смерти от любых причин. Кроме того, на 34% повышается вероятностью смерти от заболеваний, связанных с работой сердечно-сосудистой системы. В расчет берется режим, когда человек спит больше шести часов в сутки.
Также ученые обнаружили, что любая продолжительность дневного сна повышает риск смерти на 19%. В частности, у женщин риск смерти после дневного сна повышался на 22%, а у людей преклонного возраста — на 17%.
Исследователи отмечают, что дневной сон, продолжительность которого составляет меньше часа, не представляет опасности для здоровья и даже улучшает работу сердечно-сосудистой системы у тех, кто плохо спит по ночам.
Ранее "Рамблер" писал, что антивитамины стали спасением человечества.
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Наука
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