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Состояние глаза может свидетельствовать об опасном для жизни состоянии 

Стелла Шмель 12 августа 2020
Зрачки могут рассказать о скорой смерти
Фото: depositphotos.com
Новое исследование японских ученых показало, что состояние глаз может играть решающую роль в лечении пациента. Как считают ученые, пациенты с большими зрачками вероятнее смогут пережить кратковременную остановку сердца и вернуться к нормальной жизни. Полный текст исследования приведен на сайте научной онлайн-библиотеки Wiley.
На протяжении эксперимента были сделаны снимки глаз 870 пациентов, которых госпитализировали с острой сердечной недостаточностью. Средний возраст составил 67 лет, 37% из них — женщины.
Участников разделили на группы по признаку того, насколько расширены были зрачки. Оказалось, что чаще умирают люди с меньшими зрачками: 47% пациентов с маленькими зрачками вновь подверглись госпитализации, а у людей с большими зрачками госпитализации происходили всего в 28% случаев.
Автор исследования Кохей Нозаки уверен, что зрачки могут стать новым способом определения пациентов с сердечными болезнями, у которых высок риск смертности.
Ранее "Рамблер" писал, что переносчики вируса SFTS были найдены в России.
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