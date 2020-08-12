Зрачки могут рассказать о скорой смерти

Новое исследование японских ученых показало, что состояние глаз может играть решающую роль в лечении пациента. Как считают ученые, пациенты с большими зрачками вероятнее смогут пережить кратковременную остановку сердца и вернуться к нормальной жизни. Полный текст исследования приведен на сайте научной онлайн-библиотеки Wiley.

На протяжении эксперимента были сделаны снимки глаз 870 пациентов, которых госпитализировали с острой сердечной недостаточностью. Средний возраст составил 67 лет, 37% из них — женщины.

Участников разделили на группы по признаку того, насколько расширены были зрачки. Оказалось, что чаще умирают люди с меньшими зрачками: 47% пациентов с маленькими зрачками вновь подверглись госпитализации, а у людей с большими зрачками госпитализации происходили всего в 28% случаев.

Автор исследования Кохей Нозаки уверен, что зрачки могут стать новым способом определения пациентов с сердечными болезнями, у которых высок риск смертности.