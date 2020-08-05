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В РФ нашли новый способ лечения COVID-19 

Анастасия Иванова 11 часов назад
Студенты магистратуры Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" разработали светодиодную установку для безопасного лечения от коронавируса и других тяжелых заболеваний. Об этом сообщает РИА Новости.
Установка основана на применении фотодинамического метода — облучения светом в красном диапазоне спектра больших поверхностей тела.

"Это один из новейших методов лечения с использованием фотосенсибилизаторов. Они вводятся в организм пациента, где захватываются вирусами и под действием облучения убивают вирус. При этом фотосенсибилизаторы дезактивируют иммунокомпетентные клетки, ответственные за цитокиновый шторм, и тем самым позволяют избежать смертельно опасной реакции иммунной системы организма на вирус. Фотодинамическая методика обладает высокой эффективностью и минимальным количеством побочных эффектов, практически не дает осложнений", — заявил профессор Виктор Лощенов.

Он отметил, что установок, которые могут позволить проводить облучение с достаточной мощностью, но без вреда для пациента, еще не было в мире.
Новое лечение получили более 40 людей с коронавирусом. После облучения у пациентов повысилась сатурация кислорода в крови, пропала боль в легких, а также вернулось обоняние. Их выздоровление проходило гораздо быстрее, чем у тех, кому не проводили процедуру.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы способы восстановить легкие после COVID-19.
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Наука , Видео , МИФИ
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