Названы способы восстановить легкие после COVID-19

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врач назвала способы восстановить легкие после COVID-19 

Анастасия Иванова 1 час назад
Заведующая пульмонологическим отделением №1 Городской многопрофильной больницы №2 Ирина Крошкина рассказала, как восстановить легкие после коронавируса. Об этом пишет «Доктор Питер».
По словам врача, опубликованные в интернете советы могут быть опасными. Например, после лечения от COVID-19 не стоит надувать шарики. Это сильно напрягает легкие, и может произойти пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной полости, которое приводит к частичному или полному коллапсу легкого.
Кроме того, нельзя делать масляные ингаляции. Из-за попадания эфирного масла в респираторный тракт может начаться альвеолит.

«В дыхательные пути не должно попадать ничего, кроме воздуха», — заявила пульмонолог.

Ирина Крошкина порекомендовала после коронавируса чаще ходить пешком или с палками, увеличивая постепенно маршрут и интенсивность ходьбы. Помимо этого, можно дуть в воду через соломинку, создавая на выдохе сопротивление.

«Делаете медленный вдох, считая до четырех, а потом выдыхаете через соломинку — выдох должен быть в 1,5 раза длиннее вдоха. Считать надо уже до шести», — рассказала медик.

Ранее "Рамблер" сообщал, что ВОЗ назвала процент переболевших COVID-19.
Комментарии
Коронавирус , Видео , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как быстро вывести алкоголь из организма
Как быстро вывести алкоголь из организма
Первый признак старости, который все игнорируют
Первый признак старости, который все игнорируют
Россиянам назвали первые симптомы рака
Россиянам назвали первые симптомы рака
Как узнать, переболели ли вы коронавирусом
Как узнать, переболели ли вы коронавирусом
Видео
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
00:21
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
Коронавирус
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Когда начнут прививать от коронавируса
00:13
Когда начнут прививать от коронавируса
Коронавирус ЗОЖ
Как быстро вывести алкоголь из организма
04:34
Как быстро вывести алкоголь из организма
ЗОЖ Народная медицина
Что будет с вакциной от COVID, если вирус мутирует
13:05
Что будет с вакциной от COVID, если вирус мутирует
Коронавирус ЗОЖ
Названы способы восстановить легкие после COVID-19
02:40
Названы способы восстановить легкие после COVID-19
Коронавирус
Какие прививки надо делать туристам
00:29
Какие прививки надо делать туристам
ЗОЖ
Как быстро справиться с зудом от укуса комара
02:56
Как быстро справиться с зудом от укуса комара
Народная медицина
В ВОЗ рассказали о второй волне коронавируса
00:51
В ВОЗ рассказали о второй волне коронавируса
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение