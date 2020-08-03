ВОЗ назвала процент переболевших COVID-19 

Во Всемирной организации здравоохранения назвали процент людей в мире, переболевших коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
По словам эксперта ВОЗ Марии ван Керкхове, коронавирусную инфекцию перенесли только около 10%. Она отметила, что сейчас проводится большое количество исследований на тему устойчивости к COVID-19.
"Большинство показывают, что менее 10% людей серопозитивны, то есть в какой-то момент были инфицированы. Медработники в большей степени подвержены заражению, поэтому в данной категории показатели выше", — заявила эксперт.
Согласно последним данным, в мире зафиксировано 18 102 671 случай коронавируса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что выяснилось, можно ли "подхватить" COVID-19 в поезде.