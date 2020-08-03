Выяснилось, можно ли «подхватить» COVID-19 в поезде

Ученые из университета Саутгемптона выяснили, каковы шансы заразиться коронавирусом в поезде, если среди пассажиров есть заболевший. Результат они опубликовали в журнале Clinical Infectious Diseases.

Исследование охватило 2334 путешествовавших поездом пациента и 72093 их близких контакта. Изучали тех, кто проводил в поездках до 8-ми часов, ученые также анализировали симптомы пассажиров спустя 14 дней.

Исследование показало, что самая большая вероятность заразиться есть у тех, кто сидит на соседних местах с инфицированным человеком — вероятность 3,5%. Для находящихся в одном ряду риск составил всего 1,5%.

Чем дольше человек проводил времени в вагоне, тем больше была вероятность того, что он заболеет. С каждым часом она увеличивалась от 0,3 до 1,5% в зависимости от места.

Исследователи пришли к выводу, что социальная дистанция защищает от заражения только в течение одного часа поездки.