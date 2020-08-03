Ученые нашли способ продлить жизнь

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Южнокорейские ученые нашли способ создать лекарство, продлевающее жизнь. Они провели эксперименты с определенными типами белков.

Специалисты смогли увеличить и уменьшить активность гена, который отвечает за передачу клеткам информации о выработке белка VRK-1. Он активирует другой белок — AMPK, занимающийся мониторингом энергетических уровней клеток, когда энергия заканчивается.

В ходе эксперимента ученым удалось продлить жизнь червя, которая обычно длится две-три недели.