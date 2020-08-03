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Ученые выяснили, как создать продлевающее жизнь лекарство 

Анастасия Иванова 10 часов назад
Ученые нашли способ продлить жизнь
Фото: depositphotos.com
Южнокорейские ученые нашли способ создать лекарство, продлевающее жизнь. Они провели эксперименты с определенными типами белков.
Специалисты смогли увеличить и уменьшить активность гена, который отвечает за передачу клеткам информации о выработке белка VRK-1. Он активирует другой белок — AMPK, занимающийся мониторингом энергетических уровней клеток, когда энергия заканчивается.
В ходе эксперимента ученым удалось продлить жизнь червя, которая обычно длится две-три недели.

"Это открывает интригующую возможность того, что VRK-1 также функционирует как фактор, управляющий долголетием человека, и поэтому, возможно, мы сможем начать разработку препаратов, которые изменяют активность VRK-1 и будут способствовать долголетию", — заявил руководитель исследования Сеунг-Чже В. Ли.

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Наука , Долголетие , Продлить жизнь
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