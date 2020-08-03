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Шум в ушах может говорить о смертельных заболеваниях 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Шум в ушах может быть смертельно опасен
Фото: depositphotos
Многие люди слышали непонятный шум в ушах, но немногие знают, что это может свидетельствовать о серьезных проблемах в организме.
Врач-эндокринолог и диетолог Михаил Заботин объяснил, что сам по себе шум в ушах нельзя назвать симптомом определенной болезни, но установить связь с некоторыми все-таки можно.

«Например, атеросклероз сосудов, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, повышенная масса тела и метаболический синдром; он может быть последствием шейного остеохондроза, черепно-мозговой травмы, опухоли шеи и головного мозга, хронических заболеваний ЛОР-органов и зубов», — рассказывает специалист.

Статистика показывает, что на шум в ушах чаще всего жалуются люди после 55-ти лет (от 10 до 20%). При этом шум может стать побочным эффектом после приема антибиотиков, химиотерапии и даже аспирина или проявиться после стресса.
Профилактика шум в умах подчиняется общим правилам: необходимо вести здоровый образ жизни и поддерживать нормальную массу тела, правильно питаться и не забывать о физической нагрузке.

«Не лишним будет высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха, сохранять позитивный настрой, и минимум раз в год проходить диспансеризацию и лабораторный контроль», — заключил доктор.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что будет, если неправильно чистить уши.
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