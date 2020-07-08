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Ученые выявили главную причину старения 

Мира Маркина 11 часов назад
Швейцарские ученые из Бернского университета выявили ключевую причину старения. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Исследователи установили, какие клетки играют ключевую роль в патологическом процессе.
Как выяснилось, слабому хроническому воспалению способствует висцеральный жир, находящийся в брюшной полости. Этот процесс ускоряет развитие возрастных заболеваний и способствует ослаблению иммунитета, что и приводит к старению.
Ученые также подчеркнули, что главную роль в патологическом процессе играют специфические иммунные клетки — лейкоциты эозинофилы. Зачастую они присутствуют в кровеносной системе, но специалисты обнаружили их также в висцеральных жировых тканях у людей и мышей. Эти клетки защищают организм от многоклеточных паразитов. Кроме того, лейкоциты эозинофилы способствуют развитию аллергии дыхательных органов.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названы пожизненные последствия перенесенного коронавируса.
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Наука , Видео
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