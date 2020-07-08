Ученые выявили главную причину старения 

Швейцарские ученые из Бернского университета выявили ключевую причину старения. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Исследователи установили, какие клетки играют ключевую роль в патологическом процессе.

Как выяснилось, слабому хроническому воспалению способствует висцеральный жир, находящийся в брюшной полости. Этот процесс ускоряет развитие возрастных заболеваний и способствует ослаблению иммунитета, что и приводит к старению.

Ученые также подчеркнули, что главную роль в патологическом процессе играют специфические иммунные клетки — лейкоциты эозинофилы. Зачастую они присутствуют в кровеносной системе, но специалисты обнаружили их также в висцеральных жировых тканях у людей и мышей. Эти клетки защищают организм от многоклеточных паразитов. Кроме того, лейкоциты эозинофилы способствуют развитию аллергии дыхательных органов.