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Названы пожизненные последствия перенесенного коронавируса 

Александра Нечаева 2 часа назад
Названы пожизненные последствия коронавируса
Фото: Depositphotos
О том, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут страдать от последствий заболевания всю жизнь, рассказали британские ученые.
Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании, проведя ряд исследований, отметили, что у людей, которые вылечились от COVID-19, есть предпосылки к развитию фиброза легких и острому поражению сердца.
Также эксперты отмечают, что после выздоровления многие пациенты продолжают страдать от хронической усталости, также у них очень часто отмечаются проблемы физического, когнитивного и психического характера. У переболевших коронавирусной инфекцией, по мнению британских специалистов, повышается и риск развития в будущем болезни Альцгеймера.
В среднем на восстановление после перенесенного заболевания людям, как отмечают британские ученые, необходимо около года, также специалисты добавляют, что некоторым, увы, не удастся восстановиться полностью уже никогда.
Ранее "Рамблер" писал о том, что врач раскрыла новый побочный эффект коронавируса.
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