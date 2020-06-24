Названы пожизненные последствия коронавируса

О том, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут страдать от последствий заболевания всю жизнь, рассказали британские ученые.

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании, проведя ряд исследований, отметили, что у людей, которые вылечились от COVID-19, есть предпосылки к развитию фиброза легких и острому поражению сердца.

Также эксперты отмечают, что после выздоровления многие пациенты продолжают страдать от хронической усталости, также у них очень часто отмечаются проблемы физического, когнитивного и психического характера. У переболевших коронавирусной инфекцией, по мнению британских специалистов, повышается и риск развития в будущем болезни Альцгеймера.

В среднем на восстановление после перенесенного заболевания людям, как отмечают британские ученые, необходимо около года, также специалисты добавляют, что некоторым, увы, не удастся восстановиться полностью уже никогда.