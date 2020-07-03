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Ученые выяснили, что предпосылки Альцгеймера появляются еще в младенчестве 

Диана Товсепова 11 часов назад
Предпосылки болезни Альцгеймера появляются еще в младенчестве. Такую гипотезу выдвинули специалисты из новосибирского Института цитологии и генетики (ФИЦ ИЦиГ СО РАН), исследовали два фактора риска появления заболевания — легкая недоношенность и небольшая задержка развития мозга.
Эти факторы изучили на преждевременно стареющих крысах, у которых обнаруживаются признаки болезни Альцгеймера. У таких крыс запоздало формировались безусловные рефлексы вроде хватательного и рефлекса переворачивания. Причем отставали в развитии они только в младенческом возрасте.
"Во время созревания мозга у нас формируются основные его структуры, функциональные связи между нейронами. Если в этом процессе случается хотя бы незначительный дефект, происходит ослабление организма. Это может проявиться даже в старческом возрасте", — объяснила научный сотрудник лаборатории молекулярных механизмов старения ФИЦ ИЦиГ СО РАН Екатерина Рудницкая. Екатерина Рудницкая.
В дальнейшем ученые планируют исследовать сходства и различия механизмов появления и протекания болезни Альцгеймера у крыс и людей. Они полагают, что преждевременные роды и нарушения развития мозга могут быть факторами риска возникновения нейродегенерации.
Ранее "Рамблер" расказывал о картинке-тесте на вероятность проявления болезни Альцгеймера в будущем.
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Наука , Видео , РАН
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