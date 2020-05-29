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Как понять, что вам грозит Альцгеймер, с помощью одной тест-картинки 

Диана Товсепова 4 часа назад
Одна тест-картинка покажет, грозит ли вам Альцгеймер
Фото: depositphotos.com
Многие из нас уже в молодости задумываются о болезни Альцгеймера, которая постепенно разрушает нервную систему, ухудшая память, умственные способности и снижая способность справляться с ежедневными делами.
При этом специалисты считают, что некоторые симптомы этой болезни можно заметить уже после 45 лет. Среди сигналов Альцгеймера выделяют ухудшение кратковременной памяти, замкнутость, отстраненность, отвыкание от давних привычек.
При этом многие считают, что предрасположенность к болезни понемногу развивается у человека с малых лет. Однако некоторые эксперты для определения предрасположенности к развитию болезни Альцгеймера используют специальную тест-картинку.
Соцсети
Так, если вы можете найти на картинке лицо старухи за 30 секунд, то беспокоиться об Альцгеймере вам не стоит. А если же тест вызвал у вас затруднения, специалисты советуют обратить внимание на память.
Многие находят лицо за несколько секунд, но некоторым на это задание требуется несколько минут, а кто-то и вовсе не видит никаких спрятанных лиц. А что получилось у вас?
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