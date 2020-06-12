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Названа мелодия, снижающая частоту приступов эпилепсии 

Стелла Шмель 6 часов назад
Названа мелодия, подавляющая эпилепсию
Фото: depositphotos.com
Стало известно, что конкретная музыкальная мелодия способна существенно снизить частоту эпилептических приступов. Речь идет о "Сонате для двух фортепиано в ре мажоре № 448". Об этом сообщает журнал Epilepsia Open.
Научное исследование показало, что эта музыка способна снизить на треть частоту эпилептических припадков.
При ежедневном прослушивании данной сонаты приступы у пациентов, за которыми наблюдала группа ученых, снижались на 35%, а у одного из участников эксперимента они не возникли ни разу.
Как считают специалисты, такой "эффект Моцарта" становится очевиден при неврологических болезнях. Но чтобы раскрыть пользу в полной мере, нужно провести больше исследований.
Ранее "Рамблер" писал, что врачи назвали первые признаки ослабленного иммунитета.
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