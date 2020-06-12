Названа мелодия, подавляющая эпилепсию

Стало известно, что конкретная музыкальная мелодия способна существенно снизить частоту эпилептических приступов. Речь идет о "Сонате для двух фортепиано в ре мажоре № 448". Об этом сообщает журнал Epilepsia Open.

Научное исследование показало, что эта музыка способна снизить на треть частоту эпилептических припадков.

При ежедневном прослушивании данной сонаты приступы у пациентов, за которыми наблюдала группа ученых, снижались на 35%, а у одного из участников эксперимента они не возникли ни разу.

Как считают специалисты, такой "эффект Моцарта" становится очевиден при неврологических болезнях. Но чтобы раскрыть пользу в полной мере, нужно провести больше исследований.