Названы первые признаки ослабленного иммунитета

Врачи рассказали о том, как организм сигнализирует о слабом иммунитете. На эту тему они высказались в программе "О самом главном".
Профессор Светлана Трофимова рассказала, что, когда человек начинает заболевать инфекцией, меняется кровоток. Так, кровь перестает поступать в жизненно важные органы.
"Выделения из глаз, сухость или конъюнктивит — это не только признак болезни глаз, но и начало каких-то вирусных или бактериальных инфекций", — рассказала врач.
Она также высказалась о лекарствах для иммунитета. Так, она заявила, что иммуномодуляторы регулируют функции системы, а иммуностимуляторы активизируют ее работу.
Профессор, заслуженный деятель науки Владимир Хавинсон добавил, что иммунорегуляторы делятся на три типа: синтетические, растительные и животные. Первые принимать не всегда безопасно: они могут вызывать сбой противовоспалительной системы, из-за них развиваются аутоиммунные заболевание. Кроме того, они могут спровоцировать онкологию.
Ранее "Рамблер" сообщал, что москвичам назвали сроки вакцинации от коронавируса.