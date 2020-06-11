Названы первые признаки ослабленного иммунитета

Врачи рассказали о том, как организм сигнализирует о слабом иммунитете. На эту тему они высказались в программе "О самом главном".

Профессор Светлана Трофимова рассказала, что, когда человек начинает заболевать инфекцией, меняется кровоток. Так, кровь перестает поступать в жизненно важные органы.

"Выделения из глаз, сухость или конъюнктивит — это не только признак болезни глаз, но и начало каких-то вирусных или бактериальных инфекций", — рассказала врач.

Она также высказалась о лекарствах для иммунитета. Так, она заявила, что иммуномодуляторы регулируют функции системы, а иммуностимуляторы активизируют ее работу.