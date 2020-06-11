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Названы сроки вакцинации москвичей от коронавируса 

Елизавета Назарова 43 минуты назад
Названы сроки вакцинации москвичей от коронавируса
Фото: depositphotos.com
Стало известно, когда начнется массовая вакцинация москвичей от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление мэра столицы Сергея Собянина.
Глава города предполагает, что массовую вакцинацию можно будет начать ближе к зиме. Он отметил, что над разработкой лекарства работают несколько российских институтов, которые двигаются в разных направлениях.
Собянин заявил, что уже три препарата проходят клинические испытания. Он также сослался на своих коллег и рассказал, что российская вакцина будет готова в конце лета или начале осени.
В Российском химико-технологическом университете имени Менделеева разработали математическую модель, согласно которой эпидемия в Москве закончится в конце июня или начале июля, а в России — в июле.
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