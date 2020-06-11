Врач раскрыл опасность ношения масок в жару 

Врач рассказал, что ношение масок в жару может быть опасно. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на руководителя отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи, профессора Александра Бутенко.
Он отметил, что маски могут быть опасны для людей с хроническими заболеваниями или для пожилых. Он порекомендовал таким людям оставаться дома.
"Всё-таки маски затрудняют дыхание. Если для людей это создаёт некомфортное состояние, лучше оберегаться и находиться в таких местах, где можно не пользоваться маской. Например, в квартире или на дачных участках за городом. Дышать во время жары тяжелее. Нужно подумать о том, как создать себе более-менее комфортные условия", — отметил Бутенко.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ВОЗ предупредила о вспышке смертельного вируса.