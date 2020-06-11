Врач раскрыл опасность ношения масок в жару 

Врач рассказал, что ношение масок в жару может быть опасно. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на руководителя отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи, профессора Александра Бутенко.

Он отметил, что маски могут быть опасны для людей с хроническими заболеваниями или для пожилых. Он порекомендовал таким людям оставаться дома.