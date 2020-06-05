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Ученые раскрыли тайну неизлечимости рака 

Анастасия Иванова 8 часов назад
Ученые раскрыли тайну неизлечимости рака
Фото: depositphotos.com
Австралийские ученые из Института медицинских исследований Гарвана раскрыли тайну возникновения неизлечимых форм рака. Статья была опубликована в журнале Science.
Выяснилось, что раковые клетки могут стать устойчивыми к разнообразным методам лечения с помощью мутаций, которые затрагивают механизм копирования ДНК.
По словам ученых, широкий спектр раковых опухолей, в том числе меланома, рак поджелудочной железы и саркома, генерируют большое количество ошибок при копировании ДНК. Это фундаментальная стратегия выживания для развития резистентности к лечению. Процесс активируется именно при начале терапии.
Главную роль в данном механизме играет ген mTOR. Он принимает участие в обеспечении реакции клетки на стрессовые факторы. Когда ген блокируется, клетки перестают расти. Однако изменяется регуляция других генов, которые отвечают за восстановление и копирование ДНК. Таким образом, повышается частота мутаций. Они в свою очередь приводят к сопротивлению лечению.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы самые распространенные виды рака в России.
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