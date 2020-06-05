Ученые раскрыли тайну неизлечимости рака 

Австралийские ученые из Института медицинских исследований Гарвана раскрыли тайну возникновения неизлечимых форм рака. Статья была опубликована в журнале Science.

Выяснилось, что раковые клетки могут стать устойчивыми к разнообразным методам лечения с помощью мутаций, которые затрагивают механизм копирования ДНК.

По словам ученых, широкий спектр раковых опухолей, в том числе меланома, рак поджелудочной железы и саркома, генерируют большое количество ошибок при копировании ДНК. Это фундаментальная стратегия выживания для развития резистентности к лечению. Процесс активируется именно при начале терапии.

Главную роль в данном механизме играет ген mTOR. Он принимает участие в обеспечении реакции клетки на стрессовые факторы. Когда ген блокируется, клетки перестают расти. Однако изменяется регуляция других генов, которые отвечают за восстановление и копирование ДНК. Таким образом, повышается частота мутаций. Они в свою очередь приводят к сопротивлению лечению.