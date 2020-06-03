Названы самые распространенные виды рака в России 

В России определили самые распространенные виды рака в 2019 году. Об этом сообщается в презентации к выступлению директора департамента организации медпомощи и санитарно-курортного дела Минздрава России Екатерины Каракулиной, передает РИА Новости.

"Структура заболеваемости злокачественных новообразований: кожа с меланомой 13,1 процента, молочная железа — 11,6 процента, легкое (трахеи, бронхи) — 9,4 процента, ободочная кишка — 7,1 процента, предстательная железа — 7,1 процента" — приводятся данные в докладе.

Согласно раннему заявлению ведомства, наиболее смертельным онкологическим заболеванием признан рак пищевода, от которого умирают более 50% пациентов в течение года после обнаружения опухоли.