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Названы самые распространенные виды рака в России 

Мария Сергеева 1 час назад
Названы самые распространенные виды рака в России
Фото: depositphotos.com
В России определили самые распространенные виды рака в 2019 году. Об этом сообщается в презентации к выступлению директора департамента организации медпомощи и санитарно-курортного дела Минздрава России Екатерины Каракулиной, передает РИА Новости.
"Структура заболеваемости злокачественных новообразований: кожа с меланомой 13,1 процента, молочная железа — 11,6 процента, легкое (трахеи, бронхи) — 9,4 процента, ободочная кишка — 7,1 процента, предстательная железа — 7,1 процента" — приводятся данные в докладе.
Согласно раннему заявлению ведомства, наиболее смертельным онкологическим заболеванием признан рак пищевода, от которого умирают более 50% пациентов в течение года после обнаружения опухоли.
Ранее "Рамблер" писал о простом тесте на изношенность сердца после 40 лет.
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