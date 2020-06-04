Раскрыто опасное свойство аспирина 

Стало известно, что аспирин может негативно сказаться на здоровье человека. В частности, этот препарат может повысить риск развития внутричерепных и желудочно-кишечных кровотечений. Подробное исследование на эту тему опубликовано в научном издании British Journal of Clinical Pharmacology.

Специалисты изучили порядка 6 тысяч научных статей и несколько десятков мета-исследований. Как показал анализ работ, аспирин действительно повышает риск возникновения внутричерепных и желудочно-кишечных кровотечений на 34% и 47% соответственно.

Также увеличивается и вероятность других кровоизлияний. Их шанс возрастает на 62%.

Одновременно с этим препарат снижает вероятность возникновения инфаркта или сердечной недостаточности примерно на 17%.