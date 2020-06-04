Факторы, способствующие наступлению следующей вспышки заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, перечислила заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова. Их она назвала в беседе с РИА Новости.

Как сказала Трифонова, многое будет зависеть от погоды.

"Будет ли вспышка осенью, либо она будет пораньше, будет зависеть в большей степени от погодных условий",

— подчеркнула она, пояснив, что главным фактором станет то, каким будет лето — теплым и сухим или прохладным и дождливым.

Кроме того, она отметила, что многое будет зависеть и от того, насколько быстро люди вернутся к прежнему укладу жизни.

Третьим фактором она назвала отмену ограничений и сроки того, когда это будет сделано.

Как считает врач, избежать второй волны не удастся, так как слишком мало людей переболело инфекцией, пока еще новой для человечества. Коллективный иммунитет еще не выработан.