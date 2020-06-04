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Названы факторы наступления второй волны коронавируса 

Стелла Шмель 3 часа назад
Факторы, способствующие наступлению следующей вспышки заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, перечислила заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова. Их она назвала в беседе с РИА Новости.
Как сказала Трифонова, многое будет зависеть от погоды.
"Будет ли вспышка осенью, либо она будет пораньше, будет зависеть в большей степени от погодных условий",
— подчеркнула она, пояснив, что главным фактором станет то, каким будет лето — теплым и сухим или прохладным и дождливым.
Кроме того, она отметила, что многое будет зависеть и от того, насколько быстро люди вернутся к прежнему укладу жизни.
Третьим фактором она назвала отмену ограничений и сроки того, когда это будет сделано.
Как считает врач, избежать второй волны не удастся, так как слишком мало людей переболело инфекцией, пока еще новой для человечества. Коллективный иммунитет еще не выработан.
Ранее "Рамблер" писал, что в России нашли редкий вид опасных для жизни хантавирусов.
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Коронавирус , Видео , РИА Новости
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