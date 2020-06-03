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В России нашли редкий вид опасных для жизни хантавирусов 

Мария Сергеева 1 час назад
В России нашли редкий вид опасных хантавирусов
Фото: depositphotos.com
Исследователи из Томского государственного университета и Научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" обнаружили редкий и почти неизученный хантавирус Altai, провоцирующий геморрагическую лихорадку. Переносчиком опасной инфекции является один из видов землероек — бурозубки. Об этом сообщается на сайте университета.
Ученые нашли вирус в биоматериале, собранном в 2019 году. В настоящее время выделен и описан геном инфекционного агента, что необходимо для понимания происхождения возбудителя и противодействия хантавирусу.
Отмечается, что инфицирование происходит через контакт человека с мелкими млекопитающими, а развитие заболевания строится на возникновении почечного или легочного синдрома.
Крупнейшая вспышка геморрагической лихорадки произошла в Саратовской области в 2019 году, когда количество заболевших составило приблизительно полторы тысячи человек.
Ранее "Рамблер" писал о том, что врачи назвали необратимое последствие коронавируса.
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