В России нашли редкий вид опасных хантавирусов

Исследователи из Томского государственного университета и Научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" обнаружили редкий и почти неизученный хантавирус Altai, провоцирующий геморрагическую лихорадку. Переносчиком опасной инфекции является один из видов землероек — бурозубки. Об этом сообщается на сайте университета.

Ученые нашли вирус в биоматериале, собранном в 2019 году. В настоящее время выделен и описан геном инфекционного агента, что необходимо для понимания происхождения возбудителя и противодействия хантавирусу.

Отмечается, что инфицирование происходит через контакт человека с мелкими млекопитающими, а развитие заболевания строится на возникновении почечного или легочного синдрома.

Крупнейшая вспышка геморрагической лихорадки произошла в Саратовской области в 2019 году, когда количество заболевших составило приблизительно полторы тысячи человек.