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Врач раскрыл новые правила измерения температуры 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Заведующий инфекционным отделением шанхайской больницы и глава экспертной группы по коронавирусу Чжан Вэньхун рассказал о современных правилах измерения температуры. Об этом он сообщил в интервью Qianjiang Evening News.
Как рассказал Вэньхун, чтобы точно измерить температуру, нужно соблюдать три основных правила.
Во-первых, при использовании бесконтактных термометров, нужно проводить измерение на любу. В случае, если делать это по руке, температура человека может быть неточной.
По словам врача, во-вторых, после еды не стоит измерять температуру, так как в это время она может повышаться на полградуса.
Третье правило заключается в том, чтобы не проводить измерения после физических нагрузок. От занятий спортом человек потеет, а температура его тела значительно повышается.
Ранее "Рамблер" сообщал, что назван способ снизить риск диабета.
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