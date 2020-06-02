Заведующий инфекционным отделением шанхайской больницы и глава экспертной группы по коронавирусу Чжан Вэньхун рассказал о современных правилах измерения температуры. Об этом он сообщил в интервью Qianjiang Evening News.

Как рассказал Вэньхун, чтобы точно измерить температуру, нужно соблюдать три основных правила.

Во-первых, при использовании бесконтактных термометров, нужно проводить измерение на любу. В случае, если делать это по руке, температура человека может быть неточной.

По словам врача, во-вторых, после еды не стоит измерять температуру, так как в это время она может повышаться на полградуса.

Третье правило заключается в том, чтобы не проводить измерения после физических нагрузок. От занятий спортом человек потеет, а температура его тела значительно повышается.