Назван способ снизить риск диабета 

Ученые из Университета Эразма Роттердамского (Нидерланды) и Школы общественного здравоохранения имени Чана при Гарвардском университете (США) рассказали о действующем способе снизить риск возникновения диабета второго типа. Об этом пишет портал EurekAlert.

По мнению специалистов, существенно снизить риск развития заболевания поможет регулярное употребление цельнозерновых круп.

Ученые проанализировали данные более 200 тысяч человек, среди которых у 12 тысяч был выявлен сахарный диабет второго типа. По результатам анализа выяснилось, что риск болезни становится ниже, если в рационе человека преобладают медленные углеводы — цельнозерновые крупы, овощи и другие продукты с высоким содержанием клетчатки, которые занимают место насыщенных жирных кислот, моно— и полиненасыщенных жиров, животного и растительного белка.

Эти продукты обладают низким гликемическим индексом и не вызывают скачков инсулина. Также специалисты отметили, что положительный эффект появляется, если быстрые углеводы заменяются насыщенными жирами.