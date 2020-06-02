Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван способ снизить риск диабета 

Екатерина Ёлкина 5 часов назад
Ученые из Университета Эразма Роттердамского (Нидерланды) и Школы общественного здравоохранения имени Чана при Гарвардском университете (США) рассказали о действующем способе снизить риск возникновения диабета второго типа. Об этом пишет портал EurekAlert.
По мнению специалистов, существенно снизить риск развития заболевания поможет регулярное употребление цельнозерновых круп.
Ученые проанализировали данные более 200 тысяч человек, среди которых у 12 тысяч был выявлен сахарный диабет второго типа. По результатам анализа выяснилось, что риск болезни становится ниже, если в рационе человека преобладают медленные углеводы — цельнозерновые крупы, овощи и другие продукты с высоким содержанием клетчатки, которые занимают место насыщенных жирных кислот, моно— и полиненасыщенных жиров, животного и растительного белка.
Эти продукты обладают низким гликемическим индексом и не вызывают скачков инсулина. Также специалисты отметили, что положительный эффект появляется, если быстрые углеводы заменяются насыщенными жирами.
Ранее "Рамблер" писал о том, что доктор Мясников развеял популярный миф о передаче коронавируса.
Комментарии 1
ЗОЖ , Видео , Эразм Роттердамский , Гарвардский университет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
О чем сигнализирует боль в области печени
О чем сигнализирует боль в области печени
Ученые нашли странную особенность COVID-19
Ученые нашли странную особенность COVID-19
Появились новые данные по новым случаям COVID-19
Появились новые данные по новым случаям COVID-19
Как компьютер влияет на организм человека
Как компьютер влияет на организм человека
Мясников назвал причины ослабления COVID-19
Мясников назвал причины ослабления COVID-19
Видео
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Правда ли, что все болезни от нервов
06:14
Правда ли, что все болезни от нервов
Болезни и лекарства ЗОЖ
Названы продукты, несовместимые с лекарствами
06:04
Названы продукты, несовместимые с лекарствами
ЗОЖ
Названы продукты, провоцирующие головную боль
06:11
Названы продукты, провоцирующие головную боль
ЗОЖ
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус Болезни и лекарства
Почему у вас дергается глаз
06:05
Почему у вас дергается глаз
ЗОЖ
Смертельные болезни, начинающиеся внезапно
04:16
Смертельные болезни, начинающиеся внезапно
Болезни и лекарства
В Китае раскрыли правду о происхождении COVID-19
00:57
В Китае раскрыли правду о происхождении COVID-19
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение