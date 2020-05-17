Ученые нашли точный способ определения срока жизни

Норвежские ученые тщательно изучили исследования по определению продолжительности жизни человека и решили, что "кислородный" тест наиболее точно определяет сроки жизни.

Такой тест анализирует максимальное потребление кислорода (МПК), которое организм может использовать в течение одной минуты.

Исследователи проанализировали данные 55 тысяч человек и выяснили как показатели МПК соотносится с продолжительностью жизни. Оказалось, что у людей с наихудшим показателем МКП риск преждевременной смерти был на 82% выше.

При этом, по мнению специалистов, показатель можно повысить с помощью занятий спортом даже в зрелом возрасте.

Ученые также проанализировали показатели людей, которые начали заниматься спортом в 50-летнем возрасте и продолжал занятия в течение десяти лет. Оказалось, что у них риск преждевременной смерти уменьшился в разы. При этом хорошим помощником в этом деле считаются высокоинтенсивные интервальные тренировки.